В селе Верхние Татышлы в Башкирии завершили ремонт водопровода

Капитальный ремонт магистральных и разводящих водопроводных сетей завершили в селе Верхние Татышлы в Татышлинском районе Республики Башкортостан в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
В ходе ремонта был проложен современный полиэтиленовый трубопровод общей протяженностью более 21 километра. Это решение позволит повысить надежность и качество подачи воды, а также сократить ее потери. Помимо замены труб, инфраструктура была дополнена 186 железобетонными смотровыми колодцами и 22 пожарными гидрантами. Это усилит противопожарную безопасность населенного пункта.
«По завершению работ качественное и бесперебойное водоснабжение получили 5245 человек, что составляет 79% населения села Верхние Татышлы», — отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана Ирина Голованова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.