Стала известна дата полёта прототипа «Байкала» с российскими двигателями

Первый полёт прототипа самолёта «Байкал», оснащённого российскими двигателями ВК-800 и винтом АВ-901, планируют провести до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В Росавииации отметили, что сертификация двигателя ВК-800 и винта АВ-901 намечена на первый квартал 2026 года.
Первый полёт прототипа «Байкала» состоится до конца текущего года, в следующем году планируется получение сертификата.
Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать двигатель отечественного производства для новых самолётов «Байкал». По его словам, эти самолеты будут предназначены регионов, включая Сибирь и Дальний Восток.