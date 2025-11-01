Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна дата полёта прототипа «Байкала» с российскими двигателями

Первый полёт прототипа самолета «Байкал» с российскими двигателями ВК-800 и винтом АВ-901 планируется до конца года.

Источник: Аргументы и факты

Первый полёт прототипа самолёта «Байкал», оснащённого российскими двигателями ВК-800 и винтом АВ-901, планируют провести до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В Росавииации отметили, что сертификация двигателя ВК-800 и винта АВ-901 намечена на первый квартал 2026 года.

Первый полёт прототипа «Байкала» состоится до конца текущего года, в следующем году планируется получение сертификата.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать двигатель отечественного производства для новых самолётов «Байкал». По его словам, эти самолеты будут предназначены регионов, включая Сибирь и Дальний Восток.