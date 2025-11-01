Раскрыта личность загадочного и стильного «детектива» со снимка у Лувра

Таинственным «детективом», сфотографированным во дворе парижского Лувра рядом с полицейскими, оказался 15-летний подросток из Франции. Об этом сообщает Der Spiegel.
Ранее в соцсетях завирусилась фотография молодого человека в шляпе, пальто и стильном костюме-тройке. Он проходит мимо стоящих у полицейской машины стражей порядка. Пользователи предположили, что это один из сыщиков, который занимается расследованием ограбления музея.
В действительности же молодой человек оказался французским школьником. Зовут его Педро Элиас Гарсон Дельво. В тот день он вместе с матерью приехал в Париж, чтобы посетить Лувр. Он признался, что предпочитает классический стиль одежды.
Ранее стало известно о задержании ещё пятерых подозреваемых в ограблении парижского Лувра. Похищенные из музея драгоценности пытались продать через даркнет.