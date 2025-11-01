В Британии расщедрились на пособие для принца Эндрю, лишённого титулов

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III инициировал процедуру лишения своего младшего брата, принца Эндрю, почётных титулов и права на проживание в королевской резиденции. Как сообщается, данное решение обусловлено связями принца Эндрю с покойным Джеффри Эпштейном, а также нарушениями финансового характера, допущенными при управлении имуществом Royal Lodge. В результате принц Эндрю сохраняет за собой лишь личное имя — Эндрю Маунтбеттен-Виндзор — и право на частное жильё в Восточной Англии.