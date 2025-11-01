За счет чего прирастают инвестиции в основной капитал Беларуси, рассказали в Минэкономики

Основное внимание уделяется развитию реального сектора экономики — того, что создает продукцию, добавленную стоимость, обеспечивает экспорт и выплату заработной платы. В этом году наблюдается рост по всем трем направлениям инвестиций. «В денежном выражении рост к прошлому году составляет примерно Br9 млрд, а к плану — более Br3 млрд. Годовой план уже выполнен: задание на год было 107,8%, — подчеркнул начальник главного управления. — По нашим прогнозам, позитивная динамика сохранится. Если какое-то замедление и будет, то оно окажется незначительным».