За счет чего прирастают инвестиции в основной капитал Беларуси, рассказали в Минэкономики

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления инвестиционной и строительной деятельности Министерства экономики Дмитрий Клименков в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказал, за счет чего прирастают инвестиции в основной капитал Беларуси.
В этом году сохранена положительная динамика, начавшаяся в 2023 году, отметил Дмитрий Клименков. «Уже третий год подряд наблюдается устойчивый рост инвестиций в основной капитал. Рост значительный — более 10%. В текущем году он составляет около 15%, или, точнее, темп роста составляет 115,3%. Такой прирост обеспечен за счет увеличения инвестиций во всех ключевых направлениях: жилищное строительство, создание социальной и транспортной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения, а также национальной безопасности», — рассказал он.
Основное внимание уделяется развитию реального сектора экономики — того, что создает продукцию, добавленную стоимость, обеспечивает экспорт и выплату заработной платы. В этом году наблюдается рост по всем трем направлениям инвестиций. «В денежном выражении рост к прошлому году составляет примерно Br9 млрд, а к плану — более Br3 млрд. Годовой план уже выполнен: задание на год было 107,8%, — подчеркнул начальник главного управления. — По нашим прогнозам, позитивная динамика сохранится. Если какое-то замедление и будет, то оно окажется незначительным».
То, что инвестиционная активность в Беларуси стала улучшаться в 2023 году, связано с совокупностью многих факторов. Во-первых, прошло время «осознания» первых санкций, которые оказали серьезное влияние. «Были введены более жесткие ограничения поверх уже существующих, что привело к блокировке рынков сбыта продукции и поставок оборудования. Естественно, предприятиям потребовалось время на перестройку. Благодаря принятым решениям и усилиям начался постепенный восстановительный рост. Это первое направление», — обозначил Дмитрий Клименков.
Кроме того, внимание было уделено развитию инфраструктуры, в том числе социальной, что обеспечило повышение качества жизни. «Именно эти факторы стали основой для роста. Хотя результаты не всегда заметны в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе происходит устойчивое улучшение. Важными шагами стали редакции закона об инвестициях, создание новых преференций и кредитных продуктов. Общая работа по этим направлениям дала положительный результат», — пояснил представитель Минэкономики.
Он добавил, что не стоит забывать и о роли реального сектора экономики и банковской сферы. «В итоге мы запустили механизм, который сейчас работает на достаточно высоком уровне», — резюмировал он. -0-
