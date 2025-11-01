Премию «Гордость нации» вручили волонтеру из Курганской области

Волонтер из Курганской области Александр Ильиных стал лауреатом всероссийской общественной премии «Гордость нации — 2025». Награждение прошло в Екатеринбурге, где его отметили за выдающийся вклад в качестве волонтера СВО в номинации «Одна на всех». Об этом сообщает администрация Далматовского муниципального округа.