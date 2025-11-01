Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За океаном больше не спрятаться: «Посейдон» переворачивает представления об американской безопасности

WP: БПЛА России «Посейдон» способен пересекать океан с неограниченной дальностью.

Источник: Комсомольская правда

Российский атомный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» может скрытно перемещаться под водой и уничтожать любые объекты у побережья противника, превращая их в радиоактивную пустошь. У него практически неограниченная дальность и время действия, как утверждает The Washington Post.

«Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его оружием Франкенштейна», — сказано в публикации.

В статье говорится, что «Посейдон», как и «Буревестник», является мощным оружием России. Это оружие России фактически меняет правила военной игры с Западом — США уже не могут бояться исключительно российских ядерных ракет, появилось новое оружие, способное достать их за океаном в случае конфликта.

Ранее KP.RU сообщил, что военные эксперты уверены в способности «Посейдона» ликвидировать любые крупные порты на побережье США.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше