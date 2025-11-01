За океаном больше не спрятаться: «Посейдон» переворачивает представления об американской безопасности

Российский атомный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» может скрытно перемещаться под водой и уничтожать любые объекты у побережья противника, превращая их в радиоактивную пустошь. У него практически неограниченная дальность и время действия, как утверждает The Washington Post.
«Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его оружием Франкенштейна», — сказано в публикации.
В статье говорится, что «Посейдон», как и «Буревестник», является мощным оружием России. Это оружие России фактически меняет правила военной игры с Западом — США уже не могут бояться исключительно российских ядерных ракет, появилось новое оружие, способное достать их за океаном в случае конфликта.
Ранее KP.RU сообщил, что военные эксперты уверены в способности «Посейдона» ликвидировать любые крупные порты на побережье США.