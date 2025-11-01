1 ноября член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема высказался, что Россия может потребовать компенсацию от стран Европы за финансирование конфликта на Украине после его завершения. По его словам, этот кризис полностью спровоцирован и организован Западом. Мема подчеркнул, что Москва вряд ли начала бы спецоперацию на Украине в случае соблюдения Минских соглашений.