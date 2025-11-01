Западные страны своими действиями могут окончательно погубить Украину, поскольку их лидеры игнорируют кадровый кризис в рядах Вооруженных силы Украины. Об этом в субботу, 1 ноября, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
— На Западе игнорируют кадровый кризис в рядах Вооруженных силы Украины, рискуя их полным крахом. Вы подпишете приговор Украине, продолжая поддерживать войну, в которой она никогда не сможет одержать победу, — написал американский военнослужащий на своей странице в соцсети X.
1 ноября член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема высказался, что Россия может потребовать компенсацию от стран Европы за финансирование конфликта на Украине после его завершения. По его словам, этот кризис полностью спровоцирован и организован Западом. Мема подчеркнул, что Москва вряд ли начала бы спецоперацию на Украине в случае соблюдения Минских соглашений.
24 октября СМИ сообщили, что беспилотники, которые произвели на Западе, оказались неэффективны на Украине, поскольку они слишком плохо справляются с российскими средствами радиоэлектронной борьбы.