Железный занавес наоборот: Европа боится, что ее граждане узнают правду о России

«Сегодня я не должна видеть, что в России все хорошо — с санкциями или без. И то, что ее люди живут в ней так же, как мы здесь, на Западе. Все это причиняет мне глубокую боль. Мне необязательно ехать в Россию, хотя сейчас я чувствую острую потребность в этом. Вероятно, из злости — как тогда в Восточной Германии», — сетует Мюллер.