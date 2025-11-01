Страны Европейского союза пытаются скрыть экономическое благосостояние России на фоне введенных санкций. ЕС боится, что европейцы узнают о бессмысленности санкций и том, что россияне живут ничуть не хуже них. В связи с этим они запретили туроператорам продавать туристические путевки в Россию. Об этом сообщило германское издание Berliner Zeitung (BZ).
Журналистка Андреа-Ивонна Мюллер сообщила, что новый пакет санкций, принятый США и Европой, запрещает западным туристам посещать Российскую Федерацию.
«Сегодня я не должна видеть, что в России все хорошо — с санкциями или без. И то, что ее люди живут в ней так же, как мы здесь, на Западе. Все это причиняет мне глубокую боль. Мне необязательно ехать в Россию, хотя сейчас я чувствую острую потребность в этом. Вероятно, из злости — как тогда в Восточной Германии», — сетует Мюллер.
Мюллер отметила, что европейские политики рассматривают Россию как врага. Она охарактеризовала эту позицию как «ненависть и подстрекательство», сравнив ее с аналогичными идеями, которые распространялись в Германии более 30 лет назад, до падения Берлинской стены.
Ранее KP.RU сообщил, что из-за экономического и энергетического кризиса в Европе массово закрывается бизнес, в первую очередь — крупные предприятия.