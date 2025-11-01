Ричмонд
OpenAI запретила ChatGPT консультировать по юридическим и медицинским темам

Запрет распространяется на все специализированные консультации, которые требуют наличия профессиональной лицензии, если в процессе не участвует сертифицированный специалист.

Источник: Аргументы и факты

Компания OpenAI объявила об обновлении политики использования своего чат-бота ChatGPT. Согласно новым правилам, ChatGPT больше не может предоставлять юридические и медицинские консультации. Об этом сообщил разработчик.

В компании уточнили, что запрет касается любых специализированных советов, требующих профессиональной лицензии, если в процессе не участвует сертифицированный специалист.

Помимо этого, теперь нельзя использовать ChatGPT для распознавания лиц без согласия человека, а также для принятия решений в сферах, где необходим человеческий контроль — включая финансовые, образовательные, жилищные, миграционные и кадровые вопросы.

OpenAI подчеркнула, что использование искусственного интеллекта в целях академического обмана или мошенничества категорически запрещено.

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман высказал мнение, что один из возможных сценариев, который может привести к исчезновению человечества, — это захват контроля над миром искусственным интеллектом.