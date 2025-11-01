Болельщик «Реала» умер на трибунах, когда Мбаппе не забил пенальти «Барселоне»

Ранее Life.ru сообщал, что болельщик хоккейного клуба «Красная Армия» был арестован на 13 суток за демонстрацию нацистского приветствия во время матча Молодёжной хоккейной лиги. Инцидент произошёл 20 октября во время игры с екатеринбургским «Авто», после чего служба безопасности клуба совместно с правоохранительными органами задержала фаната. Нагатинский районный суд Москвы признал болельщика виновным и назначил административный арест.