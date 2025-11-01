Семейство капибар устроило «самую милую автомобильную пробку»

Тем временем в Московском зоопарке создали условия для того, чтобы любой желающий мог когда-угодно полюбоваться забавными капибарами и другими обитателями зоосада. На zoo.mos.ru, где проводят трансляции из вольеров с питомцами, можно увидеть редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. Например, зрителям доступны эфиры из вольеров с большой пандой Катюшей и ее родителями Диндин и Жуи, карликовым бегемотом Ксюшей, манулом Тимофеем, амурским тигром Степаном, медоедами, теми же капибарами, азиатскими слонами, зебрами Греви, приматами и другими.