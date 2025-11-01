Чернокожий качок с голым торсом станцевал перед студентами брянского вуза на День народного единства

Ранее Life.ru рассказывал, как в Германии разгорелся скандал после эфира ток-шоу на телеканале ARD. Во время обсуждения воинской повинности 19-летний студент из Ганновера заявил, что предпочёл бы, чтобы страной руководил президент России Владимир Путин, сказав, что если выбирать между тем, чтобы Германия воевала или ей руководил глава РФ, то он бы выбрал его. Студент также отметил, что конфликт с Россией не принёс украинцам пользы. Эти слова шокировали зрителей, и ведущему пришлось срочно переводить обсуждение на тему военной реформы.