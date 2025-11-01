Осень дарит шикарный выходной для прогулок: В Молдове солнечно и тепло, до +20 градусов, но скоро похолодает

В Кишиневе днем + 18, солнечно, чуток ветрено — максимальные порывы 35 км/час. И никакого дождя.
Идеальный день для прогулок.
Ночью +8 градусов, небо будет ясным — можно наблюдать за звездами.
В прошлом году в этот день в столице было +17 градусов.
На юге Молдовы днем +20, ночью +7, переменная облачность.
На севере страны днем + 15, ночью + 2, переменная облачность.
Со вторника, 4 ноября в Молдове немного похолодает. Следите за прогнозами синоптиков.
