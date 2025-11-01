Ричмонд
Осень дарит шикарный выходной для прогулок: В Молдове солнечно и тепло, до +20 градусов, но скоро похолодает

Какой будет погода в Молдове в воскресенье, 2 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днем + 18, солнечно, чуток ветрено — максимальные порывы 35 км/час. И никакого дождя.

Идеальный день для прогулок.

Ночью +8 градусов, небо будет ясным — можно наблюдать за звездами.

В прошлом году в этот день в столице было +17 градусов.

На юге Молдовы днем +20, ночью +7, переменная облачность.

На севере страны днем + 15, ночью + 2, переменная облачность.

Со вторника, 4 ноября в Молдове немного похолодает. Следите за прогнозами синоптиков.

