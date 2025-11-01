Ричмонд
Минобороны РФ сообщило о спуске на воду новейшей подлодки «Хабаровск»

Подлодка «Хабаровск» является носителем ядерного подводного комплекса «Посейдон».

1 ноября на предприятии «Севмаш» в Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Хабаровск», заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что она обеспечит защиту интересов России в Мировом океане.

Новейшая подводная лодка, являющаяся носителем подводного оружия и роботизированных средств, пройдет цикл испытаний. Церемония вывода подводного крейсера из эллинга состоялась под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании атомной подлодки, за добросовестную и качественную работу.

«Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения», — сказал глава российского военного ведомства.

Как заявил РИА Новости экс-начальник главного штаба ВМФ РФ адмирала Виктор Кравченко, «Хабаровск» является носителем подводного аппарата «Посейдон» с ядерными силовыми установками. По его словам, подлодка специально спроектирована и построена для данного ядерного подводного комплекса.

Ранее сообщалось, что Белоусову показали патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».