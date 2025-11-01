Вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на обвинения в неуважении к вере своей супруги Уши после того, как он выразил желание обратить ее в христианство.
«Она не христианка и не планирует переходить в христианство, но, как и многие люди в межконфессиональных отношениях, я надеюсь, что однажды она увидит вещи такими, какими их вижу я», — написал Джей Ди Вэнс в соцсети.
Вице-президент добавил, что продолжит любить и поддерживать Ушу, говорить с ней о вере, жизни и других вещах. Он также назвал супругу самым удивительным благословением в его жизни.
Так Джей Ди Вэнс ответил на один из комментариев. Пользователь обвинил его в неуважении к религии Уши, которая выросла в индуистской семье.
Ранее сообщалось, что Джей Ди Вэнс в поздравлении на Хэллоуин шутливо напомнил о перепалке с Владимиром Зеленским.