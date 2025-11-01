Ричмонд
Юрист Соловьев: Нарушающим покой соседей россиянам грозит наказание

По словам эксперта, в ситуации, когда один из соседей сильно захламляет собственное жилье, конкурируют две нормы — право собственности и Жилищный кодекс, который предполагает, что у каждого помещения есть целевое назначение.

Также собственник обязан содержать свою квартиру в состоянии, которое не будет нарушать права и законные интересы других жильцов. Помимо этого, существует закон об ответственном обращении с домашними животными.

— Главным критерием является, нарушает ли человек покой соседей, санитарно-эпидемиологические требования, угрожает ли такая обстановка безопасности самих животных, — отметил Соловьев в беседе с телеканалом 360.ru.

Юрист Сергей Гаврюшин рассказал, что владельца квартиры могут лишить жилья, если он халатно содержит животных, постоянно шумит, а также распространяет стойкий запах, насекомых и антисанитарию.