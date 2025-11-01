ТАСС: Новая российская подлодка «Хабаровск» является носителем «Посейдона»

Атомная подводная лодка «Хабаровск», 1 ноября 2025 года выведенная из ремонтного докового комплекса на воду, оснащена подводным аппаратом «Посейдон», оборудованным ядерными двигательными установками. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа.
«Подлодка является носителем глубоководного аппарата нового типа — стратегического ядерного оружия Посейдон», — заявил Михайлов журналистам.
При этом военный эксперт отметил, что спуск «Хабаровска» на воду был событием ожидаемым — его как раз планировали на 1 ноября.
Ранее KP.RU сообщил, что российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» может незаметно двигаться под водой и уничтожать любые объекты на побережье врага, превращая их в опасные радиоактивные зоны. The Washington Post утверждает, этот аппарат может работать очень долго и перемещаться на огромные расстояния.