Оккультный хулиган держал в страхе свою бывшую сожительницу в Ростовской области

В Ростовской области поймали 34-летнего мужчину, пугавшего свою бывшую сожительницу оккультной атрибутикой из онлайн-магазина и товаром, купленным на мясном рынке. Детали рассказали в ГУ МВД России по региону.
Жертвой психологического давления оказалась 31-летняя жительница Красного Сулина. Она в отчаянии обратилась за помощью в полицию. Сейчас проводится проверка.
Известно, что мужчину к этому моменту задержали. Он признался правоохранителям, что таким нетривиальным способом хотел привлечь к себе внимание. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и уточняют мотивы хулигана. После этого примут процессуальное решение.
