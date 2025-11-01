В Госдуме оценили молитву для женщин, думающих об аборте

Депутат Государственной думы Нина Останина в субботу, 1 ноября, поддержала инициативу создания православной молитвы для женщин, задумывающихся об аборте. По ее словам, такая мера может стать альтернативой психологической помощи для верующих.
— Это как у нас в поликлиниках — есть психологи, и когда женщина приходит для того, чтобы принять окончательное решение о прерывании беременности, то ей рекомендуют обратиться к психологу, беседовать с ним. То же самое и в РПЦ (Русской православной церкви — прим. «ВМ»), почему бы и нет? — высказалась парламентарий.
Она добавила, что не все женщины хотят обсуждать такие вопросы с психологом, передает Life.ru.
20 октября настоятель Георгиевского храма в Нахабине Московской области иерей Павел Островский призвал возбуждать уголовные дела в отношении женщин, которые прерывают беременность без согласия супруга. Он подчеркнул, что предоставить отцам «право вето» на аборт недостаточно, поскольку такой запрет «можно просто обойти» без каких-либо последствий. При этом иерей отметил, что православные христиане в любом случае «считают аборт детоубийством».