В Госдуме оценили молитву для женщин, думающих об аборте

— Это как у нас в поликлиниках — есть психологи, и когда женщина приходит для того, чтобы принять окончательное решение о прерывании беременности, то ей рекомендуют обратиться к психологу, беседовать с ним. То же самое и в РПЦ (Русской православной церкви — прим. «ВМ»), почему бы и нет? — высказалась парламентарий.