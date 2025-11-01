Психолог Абравитова объяснила, почему Лепс и 19-летняя Киба еще не поженились

Певец Григорий Лепс, сам того не осознавая, подсознательно сопротивляется браку с 19-летней Авророй Кибой. С таким предположением выступила психолог Марианна Абравитова.
— То, что было откладывание, на мой взгляд, как раз говорит о том, что он оттягивал момент. Может быть, он и не против жениться сознательно, но бессознательно эти внутренние программы показывают, что все-таки он не хочет жениться, — заявила психолог.
По словам Абравитовой, артист и сам, вероятно, не до конца осознается причины отсрочки свадьбы. Некие психологические установки, которые сформировались внутри него, без его ведома мешают ему решиться.
Специалист считает, что скандальный роман «подсдулся» именно со стороны самого Лепса. По ее мнению, влюбленный мужчина эмоционально полностью растворяется в своей избраннице, а не уходит в состояние зависимости, передает «Подмосковье сегодня».
Однако отношение самой Кибы к артисту до конца не ясно. До этого она, несмотря на то что официально брак с Лепсом у них не зарегистрирован, в очередной раз назвала себя женой певца. Киба также раскрыла интимные подробности отношений с Лепсом.