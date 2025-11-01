Ричмонд
Опрос: День народного единства

Редакция Новостей Mail интересуется мнением читателей о Дне народного единства, истории и важности этого праздника, а также планах на длинные ноябрьские выходные.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail

В 2025 году по случаю Дня народного единства россиян ожидает три дня отдыха — с 2 по 4 ноября. Редакция Новостей Mail приглашает вас принять участие в опросе, чтобы узнать, что для вас значит День народного единства, что сейчас объединяет людей и как вы планируете провести длинные ноябрьские выходные.

4 ноября в России отмечается День народного единства — праздник, который напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Это стало символом сплоченности и единения народа ради общего дела и будущего страны.

С 1649 года по указу царя Алексея Михайловича 22 октября (4 ноября по новому стилю) отмечался церковный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери — в благодарность за избавление Москвы от захватчиков. В современном календаре праздник был восстановлен в 2005 году, чтобы подчеркнуть преемственность поколений и важность единства многонационального народа России.