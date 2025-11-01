Опрос: День народного единства

В 2025 году по случаю Дня народного единства россиян ожидает три дня отдыха — с 2 по 4 ноября. Редакция Новостей Mail приглашает вас принять участие в опросе, чтобы узнать, что для вас значит День народного единства, что сейчас объединяет людей и как вы планируете провести длинные ноябрьские выходные.