Краснодар получит 50 новых трамваев за 4,6 млрд рублей

Общий объем финансирования развития транспортной системы Краснодара в 2025 году составляет 4 миллиарда рублей. Перспективная программа до 2035 года предполагает выделение 150 миллиардов рублей, при этом в ближайшие три года на эти цели будет направлено почти 13 миллиардов рублей.