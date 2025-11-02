Краснодар получит 50 новых трамваев за 4,6 млрд рублей

Краснодарский край продолжает реализацию масштабной программы обновления городского электротранспорта. В течение 2025 года в краевую столицу поступят 50 новых односекционных трамвайных вагонов общей стоимостью 4,6 миллиарда рублей, как сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Переверзев.
Производство подвижного состава распределено между двумя предприятиями: Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в корпорацию «Роскосмос», изготовит 49 единиц техники, а компания «Нижэкотранс» поставит один вагон. К настоящему моменту УКВЗ уже осуществил поставку 35 низкопольных трамваев, из которых 20 единиц начали регулярную работу на городских маршрутах.
Программа развития электротранспорта предусматривает поэтапное обновление парка с вводом 100 современных вагонов. В прошлом году город получил 40 трамваев, а в 2026 году запланирована поставка дополнительных 10 трехсекционных составов. К концу 2026 года доля современного подвижного состава в трамвайном парке достигнет 29%, сообщает «Интерфакс».
Параллельно с обновлением подвижного состава в Краснодаре ведется масштабная инфраструктурная модернизация. В городе строится почти 36 километров новых трамвайных путей для формирования единой транспортной сети. Также разрабатывается проект создания 2,5-километровой линии до района Гидростроителей, проектно-изыскательские работы по которой должны быть завершены в июне 2026 года.
Общий объем финансирования развития транспортной системы Краснодара в 2025 году составляет 4 миллиарда рублей. Перспективная программа до 2035 года предполагает выделение 150 миллиардов рублей, при этом в ближайшие три года на эти цели будет направлено почти 13 миллиардов рублей.
