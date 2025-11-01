Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В матче ФК «Ростов» — «Акрон» забили первый гол

Первый гол в матче ФК «Ростов» — «Акрон» оформили гости.

Источник: Комсомольская правда

Первый гол в матче ФК «Ростов» — «Акрон» забили гости. Мяч в ворота во время пенальти, на 79-й минуте игры, отправил Жилсон Беншимол. На данный момент игра продолжается.

Напомним, футболисты встретились в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток прозвучал в 20:15 по московскому времени.

Ранее объявили стартовые составы команд.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше