В матче ФК «Ростов» — «Акрон» забили первый гол

Первый гол в матче ФК «Ростов» — «Акрон» забили гости. Мяч в ворота во время пенальти, на 79-й минуте игры, отправил Жилсон Беншимол. На данный момент игра продолжается.
Напомним, футболисты встретились в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток прозвучал в 20:15 по московскому времени.
Ранее объявили стартовые составы команд.
