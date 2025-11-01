«Объяснения на уровне детского сада». Василец о том, на какую аудиторию работает пропаганда США

Рассуждая на тему риторики президента США Дональда Трампа об урегулировании украинского конфликта, Дмитрий Василец отметил: «Очевидно, Трамп хочет с информационной и пропагандистской точки зрения объяснять, что, мол, это все просто где-то кто-то наверху не хочет договариваться. По факту Трамп не говорит, что все черноземы украинские они записали себе в частную собственность, все недра на веки вечные, долгов наплодили. А как и зачем это все забирать? Мы же просто хотим десятки миллионов русских людей в Украине держать в рабстве и использовать против России, а нам кто-то в этом мешает. Он же не может так сказать. Поэтому он и начинает на уровне детского сада выносить риторику “я всегда за мир, они воевать хотят между собой”.