«Объяснения на уровне детского сада». Василец о том, на какую аудиторию работает пропаганда США

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА украинский общественный деятель Дмитрий Василец рассказал, на какую аудиторию рассчитана пропаганда США.
Рассуждая на тему риторики президента США Дональда Трампа об урегулировании украинского конфликта, Дмитрий Василец отметил: «Очевидно, Трамп хочет с информационной и пропагандистской точки зрения объяснять, что, мол, это все просто где-то кто-то наверху не хочет договариваться. По факту Трамп не говорит, что все черноземы украинские они записали себе в частную собственность, все недра на веки вечные, долгов наплодили. А как и зачем это все забирать? Мы же просто хотим десятки миллионов русских людей в Украине держать в рабстве и использовать против России, а нам кто-то в этом мешает. Он же не может так сказать. Поэтому он и начинает на уровне детского сада выносить риторику “я всегда за мир, они воевать хотят между собой”.
Как работает официальная натовская пропаганда в Украине, рассказал эксперт.
По словам эксперта, расчет таких посылов идет на аудиторию с клиповым мышлением. «Потому что людям, которые хоть как-то анализируют информацию, сопоставляют два плюс два в тех процессах, которые происходят в мире и особенно вокруг конфликта блока НАТО против России в Украине, ничего объяснять не надо. Любая тирада Трампа для них просто очередная клоунада. В этом плане они с Зеленским чем-то похожи. Если Зеленский — это профессиональный актер, то Трамп — это актер более высокого порядка», — добавил он.
Дмитрий Василец подчеркнул, что такая риторика неслучайна и, вполне возможно, более результативна для категории людей с клиповым мышлением. «У Соединенных Штатов очень серьезные возможности в плане аналитики, особенно с применением искусственного интеллекта. Возможно, и рекомендацию дали англосаксонским олигархам, чтобы именно такого персонажа поставить, чтобы доносить целенаправленно информацию до именно этой прослойки населения. Судя по всему, они на нее ставят очень серьезную ставку в плане и будущих попыток госпереворотов», — сказал он.
«Подобные тирады Трампа, эмоциональные заявления, объяснения на уровне детского сада, что мы просто хотим, чтобы все было хорошо, а кто-то не хочет, мы просто хотим, чтобы люди перестали умирать, а там кто-то хочет, чтобы люди умирали. Если все это дело продолжать постоянно транслировать в нашем информационном поле, это уже работа больше на врага», — заключил Дмитрий Василец. -0-