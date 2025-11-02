Первый рейс авиакомпании Conviasa прилетел из Каракаса в Петербург

«Этот рейс представляет собой открытие связи между историческим и прекрасным городом Санкт-Петербургом и Венесуэлой и другими латиноамериканскими странами. Также этот рейс представляет собой разрушение всех тех попыток санкций против наших стран. И этот рейс, это авиационная связь между нашими странами означает, конечно же, более крепкие и более близкие связи между нашими народами. Конечно же все это осуществляется в рамках подписанного в мае нашими президентами договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве… Мы будем продолжать двигаться вперед, мы будем продолжать преодолевать все препятствия на нашем пути, будем продолжать укреплять связи между нашими странами», — сказал на церемонии посол Венесуэлы в РФ.