Оказавшийся сотрудником белорусской разведки Протасевич заявил, что не общается с бывшей девушкой Сапегой

Оказавшийся сотрудником белорусской разведки Протасевич не общается с Сапегой.

Источник: Комсомольская правда

Оказавшийся сотрудником белорусской разведки Роман Протасевич не общается со своей бывшей девушкой Софьей Сапегой, которая была осуждена на шесть лет в и помилована президентом Беларуси. Об этом Протасевич заявил РИА Новости.

Напомним, что 31 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Роман Протасевич является сотрудником белорусской разведки. Позднее Протасевич подтвердил словам главы государства (подробнее — здесь).

На вопрос о том, общается ли он со своей бывшей девушкой Сапегой, Протасевич ответил отрицательно.

— Ничего, никаких контактов не было. Я это, в принципе, раньше публично говорил.

Протасевич уточнил, что ему известно о том, что у Сапеги все хорошо, она живет за рубежом.

— Насколько я слышал, она где-то в теплых странах, — добавил он.

