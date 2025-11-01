Оказавшийся сотрудником белорусской разведки Протасевич заявил, что не общается с бывшей девушкой Сапегой

Оказавшийся сотрудником белорусской разведки Роман Протасевич не общается со своей бывшей девушкой Софьей Сапегой, которая была осуждена на шесть лет в и помилована президентом Беларуси. Об этом Протасевич заявил РИА Новости.
Напомним, что 31 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Роман Протасевич является сотрудником белорусской разведки. Позднее Протасевич подтвердил словам главы государства (подробнее — здесь).
На вопрос о том, общается ли он со своей бывшей девушкой Сапегой, Протасевич ответил отрицательно.
— Ничего, никаких контактов не было. Я это, в принципе, раньше публично говорил.
Протасевич уточнил, что ему известно о том, что у Сапеги все хорошо, она живет за рубежом.
— Насколько я слышал, она где-то в теплых странах, — добавил он.
