TMZ: рэпер P. Diddy работает в прачечной в тюрьме в Нью-Джерси

Рэпер отбывает срок за торговлю людьми.

Источник: Аргументы и факты

Скандально известный рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) получивший 50 месяцев тюрьмы по делу о торговле людьми, «сменил образ» и трудится в прачечной в тюрьме в Нью-Джерси. Об этом пишет портал TMZ.

О переводе музыканта в тюрьму Нью-Джерси с более низким уровнем безопасности и программой лечения наркозависимости в пятницу сообщил телеканал NBC. Как указывает TMZ, в распоряжении которого оказалась фото P. Diddy, поклонники не видели его четких снимков с момента ареста в сентябре 2024 года.

Журналисты отмечают, что на кадрах также заметна седеющая борода 55-летнего музыканта. Одет он по погоде — в оранжевую шапку и темно-синюю пуховую куртку. Сегодня в Джерси было около 10 .

«Он уже получил тюремную работу … он работает в прачечной», — утверждает портал.

Ранее сообщалось, что P. Diddy чуть не перерезали горло в бруклинской тюрьме.