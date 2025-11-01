TMZ: рэпер P. Diddy работает в прачечной в тюрьме в Нью-Джерси

О переводе музыканта в тюрьму Нью-Джерси с более низким уровнем безопасности и программой лечения наркозависимости в пятницу сообщил телеканал NBC. Как указывает TMZ, в распоряжении которого оказалась фото P. Diddy, поклонники не видели его четких снимков с момента ареста в сентябре 2024 года.