Блогер из Кургана замешан в 30 эпизодах мошенничества с детьми на 5 млн рублей

Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост мошеннических схем, эксплуатирующих увлечение детей компьютерными играми. Злоумышленники создают в мессенджерах поддельные аккаунты, выдавая себя за популярных игровых блогеров, и входят в доверие к подросткам. В процессе общения они предлагают детям приобрести внутриигровые предметы по заниженной цене, после чего убеждают их предоставить реквизиты банковских карт родителей или данные для входа в аккаунты на маркетплейсах.