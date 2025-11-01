Врач Тяжельников рассказал, какая одежда нарушает иммунитет

Тяжельников отметил, что ношение коротких курток вместе с узкими джинсами может привести к развитию заболеваний органов малого таза, что опасно для репродуктивного здоровья и мужчин, и женщин. Такие джинсы сдавливают кровеносные и лимфатические сосуды, нарушая нормальное кровообращение и лимфоток. Это способствует возникновению отеков, варикозного расширения вен и проблем с внутренними органами. Кроме того, давление на органы брюшной полости вызывает дискомфорт, включая вздутие и запоры, передает агентство городских новостей «Москва».