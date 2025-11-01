Врач Тяжельников рассказал, какая одежда нарушает иммунитет

В последнее время становится модным носить джинсы с низкой посадкой и короткие куртки в стиле 2000-х годов. Однако такая одежда потенциально может нанести урон здоровью. Об этом предупредил главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников.
Узкие джинсы с низкой посадкой оголяют поясницу. Это делает организм более уязвимым к холоду и повышает риск переохлаждения. Это в свою очередь приводит к понижению устойчивости иммунитета и возможности организма противостоять вирусам ОРВИ и гриппа.
— Любое переохлаждение — это стресс для организма, а стресс является фактором, который снижает иммунитет. В результате увеличивается вероятность заболеть как обычными ОРВИ, так и гриппом, который гораздо опаснее обычных простуд и чаще вызывает серьезные осложнения. Единственной эффективной защитой от гриппа является вакцинация, — отметил врач.
Тяжельников отметил, что ношение коротких курток вместе с узкими джинсами может привести к развитию заболеваний органов малого таза, что опасно для репродуктивного здоровья и мужчин, и женщин. Такие джинсы сдавливают кровеносные и лимфатические сосуды, нарушая нормальное кровообращение и лимфоток. Это способствует возникновению отеков, варикозного расширения вен и проблем с внутренними органами. Кроме того, давление на органы брюшной полости вызывает дискомфорт, включая вздутие и запоры, передает агентство городских новостей «Москва».
