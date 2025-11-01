Мошенники представляются сотрудниками военкомата и вымогают деньги у призывников

Один из читателей телеграм-канала, Даниил, рассказал, что псевдо-комиссар убеждал его в том, что его разыскивает военная полиция из-за неявки в военкомат. Мошенник предлагал избежать тюрьмы за деньги, но для этого запросил доступ к персональным данным, якобы для связи с «сотрудником из Минобороны», который должен был дать инструкции по передаче средств и предоставить «гарантии» освобождения от призыва.