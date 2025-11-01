Стала известна стоимость сногсшибательного наряда Королевой в финале «Суперстара»

«Наташа — наша давняя подруга, поэтому, конечно, мы сделали ей большую скидку, — продолжает Аника. — Для нас важны не столько деньги, сколько то, что в финале “Суперстара” Наташа выглядела, как настоящая богиня. Все оценили ее новый образ по-достоинству: это самое большое счастье для дизайнера. Могу сказать, что мы уже придумали для Наташи несколько новых образов, поэтому в самое ближайшее время она вновь вас порадует своей красотой».