Аэропорты Волгограда и Геленджика временно закрыли для полётов

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в двух аэропортах России. Аэропорты Геленджика и Волгограда временно не принимают рейсы примерно с 21:55 вечера 1 ноября.

«Аэропорты Волгоград, Геленджик — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как уточнили в пресс-службе Росавиации, ограничительные меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Отметим, что этим вечером системы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Четыре БПЛА сбили над территорией Курской области и два — над Белгородской областью.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

