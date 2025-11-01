Российская собака откусила палец бразильскому бойцу UFC Уокеру

По словам Уокера, в тот период он испытывал финансовые трудности и не мог даже купить корм для своего питомца. Однажды во время сна животное откусило ему палец на ноге. Боец с юмором отметил, что «собаки в России сумасшедшие, опасные», но при этом высоко оценил работу местных врачей, которые качественно оказали медицинскую помощь.