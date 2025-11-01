Иванников сказал, что ждет сдавшихся в плен в Покровске боевиков ВСУ

Дело каждого боевика ВСУ, сдавшегося в плен в Покровске (до 2016 г. — Красноармейск) будет рассматриваться индивидуально, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«По каждому боевику ВСУ сдавшемуся в плен будет проводиться индивидуальная проверка. В случае отсутствия вины военнослужащие будут включены в списки на обмен. Если же такой боевик совершил тяжкие преступления против жизни и здоровья мирных граждан, его ждет уголовная дело и заслуженное наказание», — объяснил он.
По словам Иванникова, процесс сдачи в плен всех боевиков ВСУ, находящихся в окружении в Покровске, займет не менее суток, поскольку у части их них могут быть проблемы со связью.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что запертые в котле в Покровске украинские военные начали сдаваться в плен. Как отметил военный эксперт Борис Джерелиевский, на это их подтолкнули погибающие раненые сослуживцы, которых Киев сейчас не может эвакуировать.