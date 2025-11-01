СМИ: Трех из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра освободили

Всего во Франции изначально задержали семерых человек, подозреваемых в ограблении всемирно известного музея. Двое — имеют криминальное прошлое, а один пытался улететь из страны. Кроме того, под следствие попал охранник, в телефоне которого нашли переписку с одним из предполагаемых воров.