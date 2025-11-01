СМИ: Трех из пяти задержанных по подозрению в ограблении Лувра освободили

Трое из пяти задержанных в среду, 29 октября, по подозрению в ограблении Лувра были освобождены из-под стражи. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщило Agence France-Presse.
— Двум из пяти задержанных в среду вечером в рамках расследования ограбления Лувра в субботу были предъявлены обвинения, а трое были отпущены на свободу, — говорится в материале.
СМИ также сообщают, что среди обвиняемых, которым 1 ноября предъявили обвинения, находится 38-летняя женщина. Она находится все еще под стражей и обвиняется в соучастии в организованном ограблении и преступном сговоре, передает «Москва 24» со ссылкой на источник.
Всего во Франции изначально задержали семерых человек, подозреваемых в ограблении всемирно известного музея. Двое — имеют криминальное прошлое, а один пытался улететь из страны. Кроме того, под следствие попал охранник, в телефоне которого нашли переписку с одним из предполагаемых воров.
Украденные драгоценности так и не нашли. Предполагается, что грабители пытались через даркнет продать экспонаты охранной фирме из Израиля CGI Group. Как идет расследование этого громкого ограбления — в материале «Вечерней Москвы».