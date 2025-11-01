Футболисты ФК «Ростов» уступили команде «Акрон» в матче РПЛ

Сегодня, 1 ноября, в 14-м туре Российской Премьер-Лиги игроки ФК «Ростов» на домашнем поле сразились с ФК «Акрон». Встреча завершилась со счетом 0:1 (0:0) в пользу гостей.
Первая половина матча прошла без голов, но довольно активно: были угловые, голевые моменты, не обошлось без желтых карточек. В частности, предупреждения в составе хозяев поля получили Роналдо и Мохаммад Мохеби, а у гостей — Йомар Роча и Жилсон Беншимол.
Второй тайм оказался таким же насыщенным. На 58-й и 66-й минутах встречи вместо Эдгара Севикяна, Максима Кузьмина и Кристияна Бистровича на поле вышли Максим Болдырев, Дмитрий Пестряков, Ифет Джаковац (ФК «Акрон»).
На 76-й минуте Роналдо (ФК «Ростов») получил еще одну желтую карточку, затем последовало удаление. Назначили пенальти. На 79-й минуте в ворота ростовчан забил Жилсон Беншимол.
На 81-й минуте Константина Кучаева заменил Андрей Лангович (ФК «Ростов»). На 82-й минуте игрок ФК «Акрон» Йонуц Неделчару получил желтую карточку. Сразу же после этого Егор Голенков (ФК «Ростов») сравнял счет, но по итогам длительного просмотра VAR арбитр отменил гол.
В добавочное время желтую карточку получил Стефан Лончар, и ему на замену вышел Родригу Эсковаль (ФК «Акрон»), которому назначили такую же карточку в конце игры. Также было отменено второе взятие ворот со стороны донской команды. В итоге победу одержал футбольный клуб из Тольятти.
