НЦ «Россия» и Институт развития интернета запускают «Будущее страны.рф»

Национальный центр «Россия» и Институт развития интернета (ИРИ) в День народного единства запустили совместный онлайн-проект «Будущее страны.рф». Платформа призвана в доступной форме рассказать о ключевых проектах развития страны.

Источник: Life.ru

Так, проект создан, чтобы информировать о национальных инициативах, таких как цифровая трансформация, безопасность, комфортная среда, устойчивая экономика, технологическое лидерство, возможности для самореализации, экологическое благополучие, здоровье и поддержка семьи. Информация представлена в понятном виде, чтобы заинтересовать молодёжь и вдохновить на участие в развитии России.

Особое внимание уделено мегапроектам, таким как научный центр «Юнити Парк» в Югре, энергокомплекс с реактором БРЕСТ-ОД-300 в Томской области и атомный ледокол «Россия».

Платформа предлагает не только полезную информацию, но и развлекательный контент, включая викторины и интерактивные задания.

Ранее социальная сеть VK объявила о старте «Месяца осведомлённости о кибербуллинге» с целью повышения информированности пользователей о проблеме травли в Интернете. По данным проведённого исследования, почти треть (29%) молодых россиян в возрасте от 14 до 22 лет выступали в роли агрессоров в Сети. При этом лишь 5% из них осознанно наносят оскорбления, а 95% утверждают, что делают это без злого умысла, не осознавая, что могут задеть кого-то.

