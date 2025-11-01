НЦ «Россия» и Институт развития интернета запускают «Будущее страны.рф»

Ранее социальная сеть VK объявила о старте «Месяца осведомлённости о кибербуллинге» с целью повышения информированности пользователей о проблеме травли в Интернете. По данным проведённого исследования, почти треть (29%) молодых россиян в возрасте от 14 до 22 лет выступали в роли агрессоров в Сети. При этом лишь 5% из них осознанно наносят оскорбления, а 95% утверждают, что делают это без злого умысла, не осознавая, что могут задеть кого-то.