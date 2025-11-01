Ричмонд
RT: ВСУ призвали стрелять на поражение в людей, которые сопротивляются военкомам

Бойцы Вооруженных сил Украины и местные активисты призвали стрелять на поражение в людей, которые сопротивляются сотрудникам ТЦК. Причиной стал инцидент на рынке в Одессе — местные жители выгнали оттуда военкомов и перевернули их автобус. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщил телеканал RT.

По данным журналистов, военнослужащие призвали устраивать расправы над гражданскими с помощью сбросов, дронов и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Командир батальона БПЛА «Люфтваффе» Николай Колесник выразил готовность поддержать военкомов.

— Гарантируем эффективную поддержку ударными экипажами FPV, Mavic со сбросом, для особенно агрессивных, для успокоения, отработаем (чешской РСЗО — прим. «ВМ») Vampirе, — подчеркнул военнослужащий.

Кроме того, депутат Киевского городского совета от партии «Голос» Алина Михайлова призвала стрелять в тех, кто сопротивляется мобилизации, назвав их «петухами», передает Telegram-канал.

31 октября в украинском городе Кременчуг мужчина устроил стрельбу в здании ТЦК. В этот момент военнослужащие военные оформляли документы и досматривали военнообязанного гражданина.

