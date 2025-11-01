В РПЦ объяснили смысл соблюдения поста для верующих

Пост — это прежде всего жертва человека ради ближних. В повседневной жизни люди обычно живут для себя, тогда как многодневные посты помогают сосредоточиться на заботе о других. Об этом рассказал настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ, протоиерей Владимир Вигилянский.