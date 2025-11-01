«Зенит» нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне

«Локомотив» впервые в текущем сезоне РПЛ проиграл, прервав свою 19-матчевую беспроигрышную серию. Предыдущее поражение железнодорожники потерпели в апреле от казанского «Рубина».
Для «Зенита» эта победа стала десятой подряд без поражений в рамках чемпионата, что позволило команде Сергея Семака подняться на вторую строчку турнирной таблицы с 29 очками. «Локомотив», имеющий в активе 27 очков, опустился на четвёртую позицию.
Напомним, в прошлом туре «Зенит» обыграл московское «Динамо». Единственное поражение в нынешнем сезоне петербургский клуб потерпел лишь в четвёртом туре от грозненского «Ахмата».
