«Зенит» нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне

В центральном матче 14-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своём поле со счётом 2:0 одержал победу над московским «Локомотивом». Голы на счету Педро, отличившегося на 9-й минуте, и Андрея Мостового, поразившего ворота в компенсированное время второго тайма.