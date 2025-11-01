Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюменской области родились дети с лишними пальцами

В Тюменской области за первые девять месяцев 2025 года родились шесть детей с лишними пальцами на руках и ногах. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Источник: Life.ru

Главный специалист по медицинской генетике Анна Никифоренко пояснила, что полидактилия проявляется по-разному. По её словам, полидактилия может быть изолированным пороком, и в остальном человек здоров, а может быть и симптомом какого-то генетического синдрома.

«Например, синдрома Патау — трисомия 13-й хромосомы. Может возникать в результате мутаций в генах или быть следствием воздействия тератогенного фактора во время беременности», — цитирует врача портал 72.ru.

Специалисты подчеркнули, что большинство детей с этой аномалией развиваются нормально и могут вести полноценную жизнь, однако родителям важно пройти консультацию генетика для оценки возможных рисков и профилактики.

Ранее Life.ru писал, как врачи Подмосковья спасли недоношенных двойняшек весом меньше килограмма. Катя и Лиза появились на свет благодаря сложной операции и поддержке неонатологов, а теперь развиваются как обычные дети. Сегодня обе девочки здоровы, а их мама получает поддержку специалистов.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.