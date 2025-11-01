Челябинцам назвали новые цены на свежий картофель

Частные садоводы продают картофель от 30 рублей за килограмм, измеряя объем ведрами. Максимальную цену в 65 рублей за кило назначил фермер из Аши за красный картофель свежего урожая. Есть объявления о продаже фиолетовых клубней. Стоимость начинается от 100 рублей за килограмм. В целом по Челябинской области опубликовано 149 объявлений о продаже картошки.