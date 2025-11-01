Пермяк отсудил у продавца десятикратную стоимость массажера

Ранее URA.RU рассказывало, как пермяк отсудил у финского маркетплейса шестикратную сумму товаров. Несовершеннолетний сын жителя Перми сделал три заказа на сайте финского магазина Laplandia market на сумму более 80 тысяч рублей. Но товары не были доставлены вовремя. Чтобы вернуть деньги, отец юного покупателя подал в суд на интернет-магазин и отсудил 495,6 тысячи рублей.