Пермяк отсудил у продавца десятикратную стоимость массажера

Массажер без сертификата обошелся продавцу в сотни тысяч рублей.
Житель Перми через суд взыскал с продавца более 600 тысяч рублей за массажер, купленный за 68 тысяч рублей. С материалами дела знакомит краевое управление Роспотребнадзора.
«Пермяк приобрел у ООО “Бекас” массажер для ног Yamaguchi Yume Plus за 68 тысяч рублей. Покупатель обнаружил, что продавец не предоставил сертификаты соответствия и информацию о противопоказаниях к использованию устройства. Компания отклонила предложение расторгнуть договор купли-продажи в вернуть деньги, тогда мужчина обратился в суд», — говорится на сайте контрольно-надзорного ведомства.
Мировой суд первоначально отказал в иске, но апелляция установила, что массажер является медицинским изделием, а не бытовым прибором. Свердловский районный суд взыскал с продавца стоимость товара, 313 480 рублей неустойки, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, 195 740 рублей штрафа и 50 тысяч рублей расходов на представителя. Роспотребнадзор Пермского края участвовал в процессе и подтвердил нарушение прав потребителя.
Ранее URA.RU рассказывало, как пермяк отсудил у финского маркетплейса шестикратную сумму товаров. Несовершеннолетний сын жителя Перми сделал три заказа на сайте финского магазина Laplandia market на сумму более 80 тысяч рублей. Но товары не были доставлены вовремя. Чтобы вернуть деньги, отец юного покупателя подал в суд на интернет-магазин и отсудил 495,6 тысячи рублей.