Ученые нашли в Великом Новгороде артефакты викингов с драконами IX века

В Великом Новгороде археологи Новгородского государственного объединенного музея-заповедника сделали уникальное открытие. Под городом обнаружили артефакты с изображением драконов возрастом около 1000 лет. Об этом сообщает пресс-служба заведения.
Экспонат, найденный на Троицком раскопе в древнейшем районе города — Людином конце — представляет собой орнаментальный псалий (элемент упряжи для колесниц), выполненный в скандинавском стиле Борре. Металлическая часть упряжи с позолотой украшена головами животных и лапами в виде спиралей. Изображенные драконы с раскрытыми пастями, клыками и вытянутыми языками показаны в момент схватки.
Все орнаменты относятся к эпохе викингов, и, как предполагается, этот псалий принадлежал представителю военной знати Великого Новгорода. В России подобные находки до этого не встречались.
— Находка стала ярким свидетельством ранних связей Новгорода с северными регионами Европы. Предмет прошёл реставрацию в лаборатории структурного анализа древнего металла кафедры археологии МГУ имени М. В. Ломоносова. Ученые очистили и укрепили артефакт, а также исследовали его состав: псалий оказался отлит из латуни и покрыт позолотой, — говорится в Telegram-канале музея.
