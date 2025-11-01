Ученые нашли в Великом Новгороде артефакты викингов с драконами IX века

Экспонат, найденный на Троицком раскопе в древнейшем районе города — Людином конце — представляет собой орнаментальный псалий (элемент упряжи для колесниц), выполненный в скандинавском стиле Борре. Металлическая часть упряжи с позолотой украшена головами животных и лапами в виде спиралей. Изображенные драконы с раскрытыми пастями, клыками и вытянутыми языками показаны в момент схватки.