В Египте открылся Большой археологический музей

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гизе официально открыл свои двери Большой Египетский музей, который стал крупнейшим археологическим музеем в стране. Об этом пишет Associated Press.

Музей стоимостью $1 млрд вмещает 50 тыс. артефактов. В музее представлена статуя Рамзеса II возрастом более 3,2 тыс. лет. Посетители также смогут увидеть полную коллекцию сокровищ Тутанхамона.

Власти страны уверены: музей поспособствует еще большему потоку туристов в регион. Планируется, что к 2030 году новое пространство должно посетить около 30 млн человек.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси написал в социальных сетях, что музей объединит «гениальность древних египтян и творчество современных египтян, вознесет мировую культуру и искусство на новый уровень».-0-