Кубанцы смогут дважды увидеть суперлуние в ноябре и декабре

«Когда луна поднимается низко над горизонтом, она кажется значительно больше, чем в зените. Это оптический эффект, называемый лунной иллюзией. На самом деле размеры лунного диска не меняются — это можно проверить, сравнив фотографии, сделанные на разных высотах», — сообщили в Московском планетарии.