Кубанцы смогут дважды увидеть суперлуние в ноябре и декабре

Два суперлуния подряд увидят жители Кубани этой осенью и зимой.

Источник: Комсомольская правда

Жители Краснодарского края дважды в этом году станут свидетелями редкого астрономического явления — суперлуния. Оно произойдет в ночь с 5 на 6 ноября и с 4 на 5 декабря, когда Луна будет находиться в максимальной близости к Земле.

Как поясняют астрономы, суперлуние — это совпадение полнолуния и момента, когда спутник Земли достигает перигея своей орбиты. В эти дни Луна, кажется, заметно больше и ярче, чем обычно.

По данным Московского планетария, 6 ноября в 1:30 Луна окажется на расстоянии 356 832 километров от Земли, а полнолуние начнется накануне, 5 ноября, в 16:20. Повторное суперлуние можно будет наблюдать в декабре: 4 декабря в 14:07 Луна снова пройдет перигей, а 5 декабря в 2:11 наступит полнолуние.

В этот период спутник будет казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем при обычном полнолунии.

«Когда луна поднимается низко над горизонтом, она кажется значительно больше, чем в зените. Это оптический эффект, называемый лунной иллюзией. На самом деле размеры лунного диска не меняются — это можно проверить, сравнив фотографии, сделанные на разных высотах», — сообщили в Московском планетарии.

Астрономы рекомендуют наблюдать суперлуние в ясную погоду — лучше всего из мест с минимальным световым загрязнением, вдали от городского освещения.