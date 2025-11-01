Интернет-пользователи нашли копию Трампа в Перми: вот кто на него похож

В интернете распространилось видео, на котором запечатлена женщина из Перми. Пользователи обнаружили, что ее лицо имеет поразительное сходство с лицом президента США Дональда Трампа.
Так, молодой человек подошел к пенсионерке на автобусной остановке в Перми и поинтересовался, знает ли она о своем сходстве с Трампом. Это видео быстро разошлось по местным пабликам, так как женщина и впрямь имеет некоторое портретное сходство с американским лидером.
«Ну, прямо!» — ответила пермячка на вопрос о том, видит ли она свое сходство с американским лидером.
Кроме этого, женщина добавила: «Разве что, такая же седая».
В комментариях пользователи шутят о возможном приезде Трампа в Пермь, активно обсуждая эту новость. Многие отмечают комичность сложившейся ситуации.
