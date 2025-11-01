Ричмонд
Скончался британский режиссер-документалист Питер Уоткинс, получивший «Оскар»

Британский режиссер-документалист Питер Уоткинс скончался в возрасте 90 лет, сообщает The Guardian.

Уоткинс получил премию «Оскар» за документальный фильм «Военная игра». Фильм отказалась показывать телерадиокомпания «Би-би-си», посчитав его «слишком ужасающим».

Также режиссер снял фильмы о шведском публицисте Августе Стриндберге и норвежском художнике Эдварде Мунке.

