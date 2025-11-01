Умер британский режиссёр Питер Уоткинс, получивший «Оскар» за «Военную игру»

В возрасте 90 лет ушел из жизни британский режиссер-документалист Питер Уоткинс. Он был удостоен «Оскара» за ленту «Военная игра» в 1967 году. О смерти пишет Guardian со ссылкой на семью режиссера.
Сообщается, что британский режиссер скончался в четверг во Франции, в Бурганефе, где прожил последние 25 лет.
«Питер Уоткинс, радикальный британский режиссер, получивший “Оскара” за “Военную игру”, фильм про ядерную атаку на Великобританию, умер в возрасте 90 лет», — передает издание.
Уточняется, что за свою карьеру Уоткинс не только получал премии Британской академии (BAFTA), но и был номинирован на главный приз Московского международного кинофестиваля в 1977 году за работу над фильмом «Страна на закате».
