Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер британский режиссёр Питер Уоткинс, получивший «Оскар» за «Военную игру»

В возрасте 90 лет умер режиссёр фильма «Военная игра» Питер Уоткинс.

Источник: Комсомольская правда

В возрасте 90 лет ушел из жизни британский режиссер-документалист Питер Уоткинс. Он был удостоен «Оскара» за ленту «Военная игра» в 1967 году. О смерти пишет Guardian со ссылкой на семью режиссера.

Сообщается, что британский режиссер скончался в четверг во Франции, в Бурганефе, где прожил последние 25 лет.

«Питер Уоткинс, радикальный британский режиссер, получивший “Оскара” за “Военную игру”, фильм про ядерную атаку на Великобританию, умер в возрасте 90 лет», — передает издание.

Уточняется, что за свою карьеру Уоткинс не только получал премии Британской академии (BAFTA), но и был номинирован на главный приз Московского международного кинофестиваля в 1977 году за работу над фильмом «Страна на закате».

Ранее после борьбы с онкологическим заболеванием умер 40-летний артист Роман Попов.